Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Папа Римский считает, что Украине не должно быть стыдно за поднятие белого флага
Папа Римский Франциск заявил, что Киев должен пойти на мирные переговоры, проявив мужество и не считая это позорным. Так он ответил на вопрос телерадиокомпании RSI, можно ли было бы такой шаг Украины считать проявлением смелости.
«Тот сильнее, кто думает о народе, у кого есть мужество поднять белый флаг и начать переговоры», – приводит слова понтифика ТАСС.
По мнению Папы Римского, когда кто-то видит, что «повержен, что что-то не получается, нужно проявить мужество и пойти на переговоры». Он добавил, что переговорам могли бы помочь международные посредники, в которых нет недостатка, например Турция.
Франциск заявил, что не считает переговоры капитуляцией.
«Есть смелость в том, чтобы не довести страну до самоубийства», – заключил понтифик.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»