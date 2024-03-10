Папа Римский считает, что Украине не должно быть стыдно за поднятие белого флага

Папа Римский Франциск заявил, что Киев должен пойти на мирные переговоры, проявив мужество и не считая это позорным. Так он ответил на вопрос телерадиокомпании RSI, можно ли было бы такой шаг Украины считать проявлением смелости.

«Тот сильнее, кто думает о народе, у кого есть мужество поднять белый флаг и начать переговоры», – приводит слова понтифика ТАСС.

По мнению Папы Римского, когда кто-то видит, что «повержен, что что-то не получается, нужно проявить мужество и пойти на переговоры». Он добавил, что переговорам могли бы помочь международные посредники, в которых нет недостатка, например Турция.

Франциск заявил, что не считает переговоры капитуляцией.

«Есть смелость в том, чтобы не довести страну до самоубийства», – заключил понтифик.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.