Зеленский признал, что производство ракет Patriot на Украине быстро не запустить

Производство ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot на Украине не удастся наладить в короткие сроки, заявил Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

По его словам, Киев также работает над созданием собственной системы противовоздушной и противоракетной обороны, однако на ее разработку потребуется время.

«Мы движемся к созданию собственной украинской, европейской, называйте как хотите, системы противовоздушной и противоракетной обороны. Но на это потребуется время. Другой момент заключается в том, что мы обсуждали с [Президентом США Дональдом] Трампом, он согласился предоставить нам лицензии на производство ракет для комплексов Patriot на Украине. Но, опять же, из-за различных бюрократических процедур это не происходит так [быстро]», – сказал он.

В начале июля на саммите НАТО Президент США Дональд Трамп заявил о возможности в перспективе организовать на Украине лицензионное производство ракет для Patriot. Позднее Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о планах предоставить Киеву возможность выпускать по лицензии французские ракеты-перехватчики Aster-30.

Ранее The Sunday Telegraph писала, что запуск производства западного вооружения на Украине, включая ракеты для Patriot, не позволит Киеву получить быстрый эффект и не поможет с обороной ни в 2026, ни в 2027 году.