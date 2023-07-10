Зеленский признал, что Байден мог бы «за пять минут» прекратить конфликт на Украине

Президент США Джо Байден мог бы мгновенно прекратить конфликт на Украине, принудив Киев сдать украинские территории. Об этом в интервью ABC News рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Если мы говорим о прекращении конфликта ценой Украины, другими словами, о том, чтобы заставить нас отказаться от наших территорий, что ж, я думаю, что таким образом Байден мог бы его закончить даже за пять минут», — приводит его заявление РИА Новости.

Однако Зеленский сразу же подчеркнул, что Киев не пошел бы на такие условия.

Ранее Президент России Владимир Путин отмечал, что поставляя оружие на Украину, Запад лишь затягивает конфликт и увеличивает количество жертв. Новые вооружения, полученные Киевом, не повлияют на исход спецоперации.