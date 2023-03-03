Песков: Поставки оружия Украине не повлияют на исход конфликта

Поставки странами Запада оружия украинским властям никак не повлияют на развитие событий на Украине и не изменят исход конфликта. Понимание ситуации российскими властями сформулировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Но то, что это сделает этот конфликт более затяжным и с более печальными последствиями для украинского народа, это факт», — добавил пресс-секретарь Президента России.

По оценке Пескова, США продолжают наращивать объемы поставок вооружений Украине и подталкивают к этому «подопечных из стран ЕС». Так, канцлер Германии Олаф Шольц сегодня отправляется в Вашингтон, где у него состоится встреча с американским лидером Джо Байденом.

По мнению представителя российской стороны, поставки вооружений властями Евросоюза отрицательно сказываются на благосостоянии граждан европейских стран, в данном случае — налогоплательщиков ФРГ, и только усложняют им жизнь.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.