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Песков: Поставки оружия Украине не повлияют на исход конфликта
Поставки странами Запада оружия украинским властям никак не повлияют на развитие событий на Украине и не изменят исход конфликта. Понимание ситуации российскими властями сформулировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Но то, что это сделает этот конфликт более затяжным и с более печальными последствиями для украинского народа, это факт», — добавил пресс-секретарь Президента России.
По оценке Пескова, США продолжают наращивать объемы поставок вооружений Украине и подталкивают к этому «подопечных из стран ЕС». Так, канцлер Германии Олаф Шольц сегодня отправляется в Вашингтон, где у него состоится встреча с американским лидером Джо Байденом.
По мнению представителя российской стороны, поставки вооружений властями Евросоюза отрицательно сказываются на благосостоянии граждан европейских стран, в данном случае — налогоплательщиков ФРГ, и только усложняют им жизнь.
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