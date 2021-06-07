Байден поговорил с Зеленским и пригласил его в Белый дом

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонную беседу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и пригласил его посетить Вашингтон этим летом.

В ходе беседы Байден также заверил Зеленского, что будет отстаивать суверенитет Украины во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Женеве. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на представителя Белого дома.

В свою очередь Зеленский объявил в своем Twitter’е, что переговоры состоятся в июле. По его словам, он с нетерпением ждет возможности обсудить расширение сотрудничества между Украиной и США.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Байден решил не встречаться с Зеленским до российско-американского саммита. Причиной этого стало решение властей Украины сменить руководство компании «Нафтогаз», в чем руководство США увидело отказ от борьбы с коррупцией.