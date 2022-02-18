Зеленский потребовал для Украины систему гарантий, как у стран НАТО

Украине необходима система гарантий, не уступающая той, которая имеется у стран НАТО, так как процесс ее вступления в альянс затягивается. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью изданию «РБК-Украина».

«НАТО — единственный, по сути, сегодня из существующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. <…> Но на этом пути большое расстояние — годы и месяцы, особенно, если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий», — подчеркнул Зеленский.

По словам Президента Украины, эта система безопасности «хотя бы теоретически» не должна уступать гарантиям, которые имеются у стран — членов Североатлантического альянса. Альтернативные варианты он охарактеризовал как «рассказы» и «популистские заявления».

«Мы подняли этот вопрос на уровень тех лидеров, которые, как мы считаем, должны быть за этим столом. Которые дадут нам гарантии, включая пункт о сильной, обеспеченной, финансированной, вооруженной армии. Это все равно должны быть страны, которые потом, вдруг что случится, должны нести ответственность — сильные мира сего», — добавил Владимир Зеленский, уточнив, что речь идет в первую очередь о дополнительном финансировании Вооруженных сил Украины.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Россия передала Соединенным Штатам ответ по гарантиям безопасности. Власти РФ, в частности, настаивают на официальном отказе НАТО от приема Украины в ряды альянса.