Россия передала США ответ по гарантиям безопасности

Россия передала послу США в Москве Джону Салливану ответ по гарантиям безопасности. Документ уже получен Штатами, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

Высокопоставленный источник в госдепе сообщил каналу, что может подтвердить получение ответа. «Он был передан послу Джону Салливану в Москве сегодня», — уточнил дипломат.

Передача документа состоялась в здании МИД России. По сообщениям СМИ, Салливан пробыл там примерно 15 минут.

Как ранее уточнили в ведомстве, ответ для НАТО будет отправлен позднее, сейчас документ находится в работе.