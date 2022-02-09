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Здоровье
9 февраля 2022  14:23

Зеленский пообещал смартфоны всем пенсионерам за вакцинацию от коронавируса

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал новые смартфоны всем вакцинированным от коронавируса пенсионерам. Об этом пишет телеграм-канал оперштаба Москвы.

Также глава государства обещает пенсионерам льготный тариф на сотовую связь.

На Украине уже действует выплата за вакцинацию по программе «еПоддержка». Все граждане, сделавшие прививку от коронавируса, могут получить 1 тыс. гривен (примерно 35 долларов).

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за время эпидемии число случаев заражения Covid-19 на Украине составило 326 3417, умерли 78 754 человека.

 

#Украина #коронавирус #массовая вакцинация
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