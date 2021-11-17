На Украине все привившиеся от коронавируса получат по 1 тыс. гривен

Все жители Украины, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, получат по 1 тыс. гривен (около 38 долларов), сообщает оперштаб по борьбе с Covid-19.

О новом инструменте поддержки в видеообращении к гражданам Украины рассказал Президент Владимир Зеленский.

«Каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тыс. гривен через приложение „Действие“. За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный или выставочный зал, купить билет для путешествий по Украине», — приводит его слова RT.

Данная программа начнет работать с 19 декабря.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за время эпидемии число случаев заражения Covid-19 на Украине составило 326 3417, умерли 78 754 пациента.

В России привившиеся от Covid-19 принимают участие в розыгрыше 100 тыс. рублей. Новый этап акции начался 14 ноября.