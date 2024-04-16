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Политика 16 апреля 2024 16:51

Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации

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Украинский Президент Владимир Зеленский принял скандальный закон об ужесточении мобилизации, по которому власти смогут призвать в ВСУ сотни тысяч украинцев. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня же, 16 апреля, проект подписал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, после чего документ был отправлен на подпись главе государства. На сайте парламента страны уже указано, что закон возвращен с подписью Президента.

О том, почему на Украине приняли скандальный закон об ужесточении мобилизации, рассказал обозреватель «Татар-информа» Альберт Бикбов.

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