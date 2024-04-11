Владимир Зеленский заявил еще в конце 2023 года, что украинское командование предложило дополнительно призвать 500 тысяч человек Фото: President Of Ukraine, CC0, commons.wikimedia.org

По приказу барина

После двух месяцев обсуждений на Украине принят «людоедский» закон об ужесточении мобилизации. В силу того, что в ходе боевых действий украинские военные теряют людей сотнями тысяч, а разрекламированное контрнаступление превратилось для украинцев в огромную гору трупов, ужесточение мобилизации просто неизбежно.

В украинской армии уже сейчас не хватает людей – Владимир Зеленский заявил еще в конце 2023 года, что украинское командование предложило дополнительно призвать 500 тысяч человек. Кроме того, хозяева украинцев на Западе уже прямым текстом призывали руководство Незалежной отправить на фронт новую порцию украинского пушечного мяса, шантажируя Зеленского и компанию приостановкой военной помощи.

Например, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в ходе визита на Украину в марте 2024 года, заявил, что украинские граждане должны служить в армии вне зависимости от мобилизационного возраста. Он призвал немедленно принять законопроект об ужесточении мобилизации. А иначе – никаких подачек от США. Разумеется, «независимые» украинцы взяли под козырек, побежали исполнять указания американского барина и приняли закон об ужесточении мобилизации.

Киевский режим хочет отправить на убой всех мужчин от 18 до 60 лет Фото: Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

Мобилизация без ротации: что еще в новой версии закона

Прежде всего, из документа убрали норму о демобилизации военных, которые служат уже 36 месяцев. То есть никакой демобилизации и даже ротации украинских военных не будет. Такая вот мобилизация без демобилизации. Вопрос с ротацией бойцов или с демобилизацией отложен как минимум на восемь месяцев. Украинцам лишь туманно пообещали «вернуться к этому вопросу».

Всех мужчин на Украине обяжут носить при себе военный билет. Его отсутствие станет основанием для задержания полицией. Проверять документ получат право и пограничники. Последние, таким образом, получают новые возможности в отказе гражданам в отъезде из страны.

Кроме того, работодателей на Украине планируется обязать доставлять сотрудников в ТЦК (ТЦК, аналог военкомата).

Повестка будет считаться врученной не только лично и под роспись, а и с момента проставления штампа о невозможности ее вручения. Это значит, что если военком не застанет украинца дома с повесткой, он может сообщить, что вручение невозможно, и с тех пор повестка считается врученной. Исходя из этого положения, военкомы могут даже не утруждаться хождением с повестками – можно лениво сообщать, что «в хате никого нема», и считать человека призванным.

Еще одно важное нововведение – разрешение изымать у граждан частные средства передвижения при условии, что человек имеет больше одной машины. Украинское МВД передаст ТЦК данные по автомобилям предприятий и граждан для выполнения ими военно-транспортной обязанности.

Одобрен призыв осужденных. Исключение составят лишь «лица, совершившие преступления против основ нацбезопасности, убийцы, насильники, педофилы и совершившие ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков».

Киевский режим хочет отправить на убой всех мужчин – от 18 до 60 лет. Причем если человек инвалид II и III группы – это не повод не воевать! Как заявил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, «если человек может привязать к себе гранату и прыгнуть в блиндаж, значит, он годен».

Кого освобождают от мобилизации и кто имеет отсрочку?

Индульгенцию получат силовики, руководители органов госвласти, депутаты, судьи, министры и их заместители. А также сотрудники стратегических предприятий, которые выполняют военные заказы и которые критически важны для снабжения ВСУ, и их бенефициарные собственники. То есть бронь получают крупные украинские бизнесмены.

Передвижной цирк Украины, предприятия по разведению верблюдов, производству малярных и штукатурных работ, а также изданию компьютерных игр. Это не шутка – эти предприятия попали в перечень стратегически важных учреждений оборонных и промышленных предприятий.

Инвалиды всех групп имеют право на отсрочку от 6 до 12 месяцев. Заметьте – не освобождены от мобилизации, а имеют всего лишь отсрочку. То есть их могут призвать. Что представляют собой инвалиды на фронте (особенно первой группы), думаю, пояснять не надо.

Под отсрочку попали и те, у кого есть трое несовершеннолетних детей, а также родители детей-инвалидов и учащиеся дневной и дуальной формы обучения, которые получают образование уровня выше, чем предыдущее. Отсрочка, закрепленная в законе, это как висящий над головой топор – через какое-то время могут призвать.

Людоедство принятого закона во всей красе – нельзя призывать силовиков и власть имущих, а простых людей можно и нужно. И будь человек хоть немощным инвалидом или отцом троих детей, то максимум, на что можно рассчитывать, – это отсрочка на несколько месяцев.

Кстати, добраться хотят и до женщин. Всех, кому от 18 до 60 лет, тоже планируют начать ставить на воинский учет. Признаком возможной женской мобилизации стал октябрь прошлого года, когда женщин с медицинским образованием обязали встать на учет в военкоматах. Такими темпами доберутся и до детей.

Спасет ли такая мобилизация Украину?

Разумеется, нет. Главное – мобилизованные представляют собой очень низкокачественную массу с точки зрения военных навыков. Если даже их будут обучать, то за пару недель полноценных бойцов из них не получится. Все это приведет лишь к дальнейшей эскалации потерь в живой силе украинской армии.

Гробы во все уголки Украины идут и сейчас бурным потоком, а после мобилизации начнется полный потоп из трупов. Как это скажется на украинском обществе? Самым негативным образом: простые украинцы уже устали от боевых действий и на эту усталость наложится еще большее количество убитых и искалеченных.

Это чревато не только разрушенной демографией (хотя у Украины с точки зрения демографии уже сейчас никакого светлого будущего нет), но и социальным взрывом. Сам по себе закон об ужесточении мобилизации никакой ситуации не спасет. Тем более что людоедские практики хватания на улицах людей для отправки на фронт мы наблюдаем уже давно. Без всякого закона на Украине царит полный произвол со стороны военкомов. Как и растущее сопротивление украинцев – этот котел должен, в конце концов, взорваться и разнести в клочья весь этот кровавый киевский режим Зеленского.