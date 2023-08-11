Зеленский после крупных скандалов объявил об увольнении всех областных военкомов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увольняет начальников военкоматов во всех областях страны. Свое решение он объяснил тем, что хочет назначить на их места людей, побывавших на поле боя.

Взяточничество он приравнял к государственной измене, заявив, что после случившегося сохранить погоны уволенные сотрудники военкоматов смогут только в случае, если сами отправятся воевать.

«Увольняем всех областных военкомов. <…> Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена», – заявил он в своем телеграм-канале.

Массовые увольнения связаны с проверками, которые недавно проводились в военкоматах, и скандалов, возникших на этом фоне. Сообщалось о расследовании более сотни дел против работников военкоматов, которых подозревают в коррупции и злоупотреблении полномочиями. Отметим, что вопрос коррупции на Украине неоднократно критиковался со стороны Евросоюза, который называл это основной причиной, по которой страна не может присоединиться к организации.