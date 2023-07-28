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Зеленский перенес празднование Рождества на 25 декабря
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества в этой стране с 7 января на 25 декабря.
«Двадцать восьмое июля 2023 года. Возвращен с подписью от Президента Украины», — говорится в карточке законопроекта, размещенной на сайте Верховной Рады.
В пояснительной записке к документу целью новеллы был назван «отказ от российского наследия навязывания Рождества Христова 7 января».
Ранее, 24 мая, Православная церковь Украины, которую Русская православная церковь считает раскольнической, утвердила переход на новоюлианский календарь (до 2800 года он совпадает с григорианским). Это предполагает в том числе и празднование Рождества 25 декабря.
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