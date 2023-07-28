Зеленский перенес празднование Рождества на 25 декабря

Скриншот видео с сайта www.president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества в этой стране с 7 января на 25 декабря.

«Двадцать восьмое июля 2023 года. Возвращен с подписью от Президента Украины», — говорится в карточке законопроекта, размещенной на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке к документу целью новеллы был назван «отказ от российского наследия навязывания Рождества Христова 7 января».

Ранее, 24 мая, Православная церковь Украины, которую Русская православная церковь считает раскольнической, утвердила переход на новоюлианский календарь (до 2800 года он совпадает с григорианским). Это предполагает в том числе и празднование Рождества 25 декабря.

На данный момент из православных церквей юлианского календаря придерживаются Русская (за исключением некоторых зарубежных приходов), Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская православные церкви, а также подчиняющиеся Константинопольскому патриархату афонские монастыри. Украинская православная церковь, которую РПЦ и ряд других церквей считают канонической, не планирует переходить на новоюлианский календарь.