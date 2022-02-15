Зеленский объявил 16 февраля Днем единения на Украине

Украинский Президент Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения в стране. Об этом он сказал в видеообращении к гражданам, передает ТАСС.

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан, — рассказал глава государства. — В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство».

Зеленский отметил, что перед страной предстали серьезные внешние и внутренние вызовы, которые требуют от него и украинцев ответственности, уверенности и конкретных действий.

Президент также призвал всех депутатов и госслужащих, покинувших Украину, вернуться в страну в течение суток, а также обратился к бизнесменам, покинувшим страну «в самый ответственный момент».

В последнее время в Европе звучат утверждения о «вторжении» России на украинскую территорию. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эта информация — пустое и безосновательное нагнетание напряженности. Президент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что о планах российского «вторжения» на Украину говорится еще с 2020 года. Тем не менее этого до сих пор не произошло.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан признал, что ничто не указывает на намерение России начать «вторжение» на Украину.