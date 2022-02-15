Глава МИД Франции признал, что ничто не указывает на намерение РФ «напасть» на Украину

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан признал, что ничто не указывает на намерение России начать «вторжение» на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Имеются ли все доказательства для крупного наступления российских войск на Украине? Да, это правда, это возможно. Это может произойти быстро», — рассказал министр в эфире телеканала France 5, при этом не уточнив, о каких «доказательствах» он говорит.

Также он признал, что на «сегодня ничего не указывает» на то, что Москва приняла такое решение.

В странах Европы и на Украине в последнее время звучат утверждения о «вторжении» России на украинскую территорию. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эта информация — пустое и безосновательное нагнетание напряженности. Президент Владимир Путин на большой итоговой пресс-конференции рассказал, что о планах российского «вторжения» на Украину говорится еще с 2020 года. Тем не менее этого до сих пор не произошло.