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Зеленский обвинил Запад в сдаче ВСУ Авдеевки: Это зависит не от нас
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тяжелая ситуация в районе Авдеевки связана с искусственным дефицитом вооружений. Таким образом, он фактически обвинил Запад в сдаче города.
По его словам, действия ВСУ ограничены из-за недостатка оружия и его малой дальности. «Но это не зависит от нас, и ситуация в Авдеевке это подтверждает», — приводит его заявление с Мюнхенской конференции по безопасности ТАСС.
Зеленский полагает, что дефицит оружия неслучаен — Запад искусственно создает его. Особенно это касается артиллерии.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины оставили Авдеевку, якобы перейдя на «заранее подготовленные позиции».
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