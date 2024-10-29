Зеленский заявил, что страны БРИКС поддержали Россию, посетив саммит в Казани

Лидеры стран-членов БРИКС своим посещением саммита в Казани поддержали Россию, выразив на мероприятии свое пророссийское настроение. Об этом заявил Владимир Зеленский, чьи слова приводит РИА «Новости».

«Я считаю, что те, кто присутствовал на саммите БРИКС и говорил о своем нейтралитете, говорил о желании помочь разрешить этот конфликт, выглядят более пророссийски настроенными», — сказал он.

Напомним, Казань принимала саммит БРИКС с 22 по 24 октября. На нем лидеры стран-членов объединения приняли Казанскую декларацию, в которой озвучили позицию по Украине.

«Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии», — говорилось в документе.

Ранее Президент РФ Владимир Путин также предлагал свой вариант решения украинского кризиса. Условия России для завершения конфликта: отказ Киева от вступления в НАТО и признание внеблокового статуса Украины, а также признание ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в составе России.