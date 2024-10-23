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Страны БРИКС в Казанской декларации озвучили позицию по Украине
Страны БРИКС напомнили о национальных позициях в отношении конфликта на Украине. Члены объединения также выступили за скорейшее урегулирование данного кризиса через диалог и дипломатию, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
«Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии», — говорится в 36 пункте казанской декларации.
Отметим, что это единственный пункт в Казанской декларации, где упоминалась Украина.
Напомним, казанская декларация – это документ, в котором зафиксировали итоги саммита и всего российского председательства. В нем также отразили консолидированные подходы стран-членов объединения по дальнейшему развитию и актуальным проблемам в мире.
Ранее помощник Президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что все формулировки по ситуации на Украине уже согласованы и будут прописаны в Казанской декларации.
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