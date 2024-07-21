Зеленский назвал дату окончания «горячей стадии» конфликта на Украине

«Горячая фаза» конфликта на Украине может закончится к концу 2024-го. Об этом заявил лидер страны Владимир Зеленский в разговоре с журналистами Би-би-си.

При этом украинский политик не исключает, что ситуация может быть урегулирована мирными путями.

«Если мы будем объединены и будем идти, например, по формату саммита мира, мы можем закончить горячую стадию… Мы можем попытаться это сделать до конца года», — предполагает он.

Зеленский также считает, что Украина может вернуть потерянные территории. По его словам, в этом «возврате» должна помочь «сила дипломатии».

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.