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Политика 8 февраля 2024 19:44

Зеленский: Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский

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Новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины назначен генерал-полковник Александр Сырский. Заявление в своем телеграм-канале опубликовал украинский Президент Владимир Зеленский.

До этого он был командующим Сухопутными войсками ВСУ. «Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины», — отмечается в видеообращении.

Ранее стало известно, что сегодня состоялась встреча Зеленского с теперь уже экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным. После этого в разных источниках появились сообщения о его отставке.

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