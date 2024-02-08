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Зеленский: Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский
Новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины назначен генерал-полковник Александр Сырский. Заявление в своем телеграм-канале опубликовал украинский Президент Владимир Зеленский.
До этого он был командующим Сухопутными войсками ВСУ. «Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины», — отмечается в видеообращении.
Ранее стало известно, что сегодня состоялась встреча Зеленского с теперь уже экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным. После этого в разных источниках появились сообщения о его отставке.
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