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Политика 9 февраля 2025 20:08

Зеленский не исключил завершение конфликта на Украине в этом году

Конфликт на Украине может завершиться уже в текущем году. Такую вероятность не исключил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Я думаю, что сегодня есть все возможности для этого. По моему мнению, (Президент США Дональд – прим. Т.-и.) Трамп хочет быстрого окончания войны», – сказал Зеленский в интервью ITV News, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине был достигнут «большой прогресс».

#Украина #Владимир Зеленский
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