Глава киевского режима Владимир Зеленский отметил, что готов начать переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным. Это возможно в случае предоставления Украине гарантий безопасности со стороны США и Евросоюза.

«Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, я готов к любому формату переговоров, да», – сказал Зеленский в интервью ITV News, его слова приводит РИА Новости.

Ранее глава киевского режима не исключил, что конфликт на Украине может завершиться до конца года.