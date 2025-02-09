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Политика 9 февраля 2025 21:03

Зеленский назвал условие начала переговоров с Путиным

Глава киевского режима Владимир Зеленский отметил, что готов начать переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным. Это возможно в случае предоставления Украине гарантий безопасности со стороны США и Евросоюза.

«Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, я готов к любому формату переговоров, да», – сказал Зеленский в интервью ITV News, его слова приводит РИА Новости.

Ранее глава киевского режима не исключил, что конфликт на Украине может завершиться до конца года.

#Владимир Зеленский #Украина #Владимир Путин
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