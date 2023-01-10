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Политика
10 января 2023  23:25

Зеленский лишил Медведчука и еще трех депутатов украинского гражданства

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Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение о лишении гражданства депутатов «Оппозиционной платформы — За жизнь», сообщает РИА Новости.

Так, гражданства лишились Виктор Медведчук и еще трое депутатов — Андрей Деркач, Тарас Козак и Ренат Кузьмин.

Напомним, что в сентябре 2022 года Медведчук был освобожден в рамках обмена пленными, проведенного Россией и Украиной. Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, освобождение оппозиционного украинского политика имело важное значение для России.

#Владимир Зеленский #гражданство
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