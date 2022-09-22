Пушилин подтвердил освобождение Медведчука и заявил о возвращении домой 215 украинцев

В ходе обмена пленными Россия передала Украине 215 человек, в том числе представителей нацбатов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он также подтвердил освобождение оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.

«Это военные преступники, мы все прекрасно понимали, но задача – вернуть наших ребят в кратчайшие сроки», – сказал Пушилин об обмене пленными.

Освобождение Медведчука также имеет большое значение, подчеркнул Пушилин. «. Только на моих глазах в рамках минского процесса, вне его при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые бы просто не выжили с учетом тех условий, в которых они содержались – по сути, это застенки гестапо», – цитирует его РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате очередного обмена пленными в Россию вернулись 55 военнослужащих.

Напомним, Киев предлагал Москве обменять Медвечука на украинских пленных почти сразу после задержания в апреле этого года. На Украине его обвинили в госизмене и содействии терроризму, так как якобы он организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса, сговорившись с высшим руководством Украины.