Зеленский: Киев не считает нужным приглашать РФ на саммит по мирному урегулированию

Украина не считает необходимым присутствие России на саммите по обсуждению «формулы мира», предложенной Киевом для урегулирования конфликта. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, передает ТАСС.

«Что касается мирного саммита, то мы не видим на нем представителей российской стороны», — подчеркнул Президент Украины.

Эрдоган в ходе пресс-конференции сообщил, что Анкара с готовностью организует и проведет мирный саммит РФ — Украина. Однако Зеленский высказал мнение, что Россию стоит звать лишь на завершающем этапе переговоров и только тогда, когда она примет план, разработанный Киевом и приглашенными на саммит странами.

Ранее стало известно, что Китай и Швеция настаивают на участие России в мирном саммите.

Так называемая «формула мира» требует восстановления целостности территории Украины, обеспечения евроатлантических гарантий безопасности и создания спецтрибунала, который расследует «военные преступления», совершенные, на взгляд Киева, Россией. В Москве подобные заявления назвали «оторванными от реальности».