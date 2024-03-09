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Политика 9 марта 2024 10:56

Зеленский: Киев не считает нужным приглашать РФ на саммит по мирному урегулированию

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Украина не считает необходимым присутствие России на саммите по обсуждению «формулы мира», предложенной Киевом для урегулирования конфликта. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, передает ТАСС.

«Что касается мирного саммита, то мы не видим на нем представителей российской стороны», — подчеркнул Президент Украины.

Эрдоган в ходе пресс-конференции сообщил, что Анкара с готовностью организует и проведет мирный саммит РФ — Украина. Однако Зеленский высказал мнение, что Россию стоит звать лишь на завершающем этапе переговоров и только тогда, когда она примет план, разработанный Киевом и приглашенными на саммит странами.

Ранее стало известно, что Китай и Швеция настаивают на участие России в мирном саммите.

Так называемая «формула мира» требует восстановления целостности территории Украины, обеспечения евроатлантических гарантий безопасности и создания спецтрибунала, который расследует «военные преступления», совершенные, на взгляд Киева, Россией. В Москве подобные заявления назвали «оторванными от реальности».

#россия и украина #спецоперация на Украине #политика
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