Пекин и Берн настаивают, чтобы Россию пригласили на мирный саммит по Украине. Напомним, мероприятие должно пройти в Швейцарии, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на «источники, близкие к переговорам».

По данным китайских СМИ, оба государства разделяют «прагматичный» взгляд на то, как достичь мира, а также понимают и признают, что формат без участия обеих сторон рискует стать дипломатическим эквивалентом «потемкинской деревни».

Причем не только в КНР, но и в Швейцарии также полагают, что переговоры без РФ будут нереальными. Более того, как пишут в материале, спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй заявил представителям Евросоюза, что саммит – это не конференция, где создают план, который в дальнейшим «затолкнут России в глотку».

Отметим, что в ряде стран Евросоюза уже назвали данную инициативу «неудачной». Тем не менее, принимая итоговое решение, европейцы намерены руководствоваться позицией Киева.

Как сказал один из дипломатов Франции, он сомневается, что представители России приедут. А если это произойдет до выборов в Европарламент, то пойдет давление со стороны Франции и других стран, чтобы отвести впечатления, будто Франция уступает РФ.

«Формула мира», предложенная в Киеве, требует восстановления целостности территории Украины, обеспечения евроатлантических гарантий безопасности и создания спецтрибунала, который расследует «военные преступления», якобы совершенные Россией. В Москве уже назвали подобные заявления «оторванными реальности».