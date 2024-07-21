Зеленский: Если конфликт затянется, то придется искать решение вопроса легитимности

Украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что ему придется искать решение для обеспечения легитимности власти, если конфликт в стране затянется на несколько лет.

«Если [конфликт] будет затягиваться, нужно будет находить то или иное решение, я пока не знаю, какое», - заявил президент страны журналистам Би-би-си. Отметим, что представители СМИ спросили его, намерен ли он оставаться на посту, если конфликт затянется.

Зеленский подчеркнул, что в любом случае необходимо будет искать инструмент. При этом менять конституцию Украины нельзя во время войны, также как и проводить выборы.

Он также добавил, что никто не согласен «растягивать» украинский конфликт на десятки и более лет. Всему миру от него сложно, отметил Зеленский.

Напомним, полномочия Зеленского, как президента Украины, официально истекли после 20 мая. Сейчас в стране решают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия выборов главы государства и в парламент страны из-за военного положения.

Ранее Зеленский называл дату окончания «горячей стадии» конфликта на Украине.