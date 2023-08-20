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Зеленский договорился о поставке 42 истребителей F-16 из Нидерландов
Нидерланды поставят Украине 42 истребителя F-16. Договоренность была достигнута на встрече Президента Украины Владимира Зеленского с Премьером страны Марком Рютте.
«Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало», — объявил украинский Президент в своем телеграм-канале.
Сегодня Зеленский прибыл в Нидерланды и посетил военную авиабазу Эйндховен, где оценил самолеты.
Ранее издание Reuters рассказало, что Штаты одобрили поставку этих истребителей из Дании и Нидерландов. Передача состоится после завершения обучения пилотов ВСУ.
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