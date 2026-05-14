Зеленодольский завод имени Горького отмечен премией Правительства России

Зеленодольский завод имени А. М. Горького

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зеленодольский завод имени А. М. Горького стал лауреатом премии Правительства РФ в области качества за 2025 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета.

Судостроительное предприятие отмечено «за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества» в категории организаций с численностью работающих свыше 1 тыс. человек, сказано в документе.

«В этом году исполняется 30 лет с момента учреждения этой награды. За все время проведения конкурса в нем приняли участие уже более 5,5 тыс. организаций со всей страны. И мне приятно отметить, что в прошлом году мы получили рекордные 509 заявок», – заметил на церемонии награждения первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и поздравил лауреатов и дипломантов конкурса.

Председатель Комитета Государственной Думы России по экономической политике Максим Топилин, представляющий в нижней палате парламента Татарстан, отметил, что его взаимодействие с Зеленодольским заводом имени А. М. Горького носит комплексный характер.

«В рамках работы в регионе неоднократно посещал завод, лично познакомился с производственными процессами и условиями труда. Мы постоянно поддерживаем связь с руководством и командой предприятия, оперативно решая возникающие вопросы и оказывая поддержку по различным направлениям: от законодательных инициатив, касающихся промышленности, до содействия в решении конкретных производственных и социальных задач», – рассказал парламентарий.

«Поздравляю трудолюбивых заводчан и весь Татарстан с еще одним признанием заслуг! Вместе – больше!» – заключил Топилин.