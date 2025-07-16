Патрушев вручил Зеленодольскому судостроительному заводу орден «За доблестный труд»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Коллектив Зеленодольского судостроительного завода имени Горького сегодня наградили орденом «За доблестный труд». Почетную награду вручил председатель морской коллегии России, помощник Президента страны Николай Патрушев в присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Перед началом церемонии знаменная группа вынесла флаги России, Татарстана и Военно-морского флота страны под звуки военного оркестра. Сама же церемония началась с гимнов России и Татарстана в исполнении все того же военного оркестра.

«Зеленодольский судостроительный завод имени Горького является одним из ведущих и стратегически важных судостроительных предприятий страны. За свою историю коллектив предприятия вписал немало славных страниц в летопись отечественного судостроения, построив свыше 1,5 тыс. морских и речных кораблей и судов различных классов и назначений», – заявил Патрушев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он добавил, что самоотверженным трудом коллектива завода воплощаются в жизнь идеи российских конструкторов, направленные на формирование современного облика военно-морского флота и надежное обеспечение обороноспособности страны.

По его словам, построенные здесь военные корабли и суда успешно решают боевые задачи на всех флотах ВМФ России, в том числе связанные с применением высокоточного оружия по объектам в зоне СВО.

«Продукция завода составляет значительную часть корабельно-катерного состава подразделений береговой охраны и пограничных органов федеральной службы безопасности», – добавил Патрушев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что со стапелей предприятия регулярно сходят транспортные, пассажирские, спасательные, научно-исследовательские и экскурсионные суда для морского и речного флотов, в том числе и суда с энергетическими установками на сжиженном газе.

«Этим завод вносит вклад в укрепление экономического суверенитета страны, совершенствование транспортной доступности и развитие территорий России», – сказал помощник Президента РФ.

Рустам Минниханов, в свою очередь, подчеркнул, что орден «За доблестный труд» является очень высокой наградой для коллектива завода.

«Не многие предприятия в республике имеют такую богатую историю, как Зеленодольский завод имени Горького, который в октябре отметит свое 130-летие», – сказал Раис РТ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он заявил, что на всех этапах своего развития предприятие всегда справлялось с поставленными задачами, обеспечивая высокое качество продукции.

«Так было во время Великой Отечественной войны, когда завод строил и ремонтировал боевые корабли. Так было и в послевоенные годы, когда было налажено производство уникальных военных кораблей и гражданских судов», – добавил Минниханов.

По его словам, завод всегда был центром передовой технической мысли, и его всегда отличал высокий уровень профессионализма работников.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня завод включен в списки крупнейших стратегически важных для страны предприятий. Здесь ведутся модернизация и обновление производства, строится серия уникальных кораблей и судов, развивается машиностроение. В результате к юбилею завод подходит с внушительными достижениями и большими объемами производств. Большому кораблю – большое плаванье», – заключил Минниханов.