Патрушев вручил Зеленодольскому судостроительному заводу орден «За доблестный труд»
Коллектив Зеленодольского судостроительного завода имени Горького сегодня наградили орденом «За доблестный труд». Почетную награду вручил председатель морской коллегии России, помощник Президента страны Николай Патрушев в присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
Перед началом церемонии знаменная группа вынесла флаги России, Татарстана и Военно-морского флота страны под звуки военного оркестра. Сама же церемония началась с гимнов России и Татарстана в исполнении все того же военного оркестра.
«Зеленодольский судостроительный завод имени Горького является одним из ведущих и стратегически важных судостроительных предприятий страны. За свою историю коллектив предприятия вписал немало славных страниц в летопись отечественного судостроения, построив свыше 1,5 тыс. морских и речных кораблей и судов различных классов и назначений», – заявил Патрушев.
Он добавил, что самоотверженным трудом коллектива завода воплощаются в жизнь идеи российских конструкторов, направленные на формирование современного облика военно-морского флота и надежное обеспечение обороноспособности страны.
По его словам, построенные здесь военные корабли и суда успешно решают боевые задачи на всех флотах ВМФ России, в том числе связанные с применением высокоточного оружия по объектам в зоне СВО.
«Продукция завода составляет значительную часть корабельно-катерного состава подразделений береговой охраны и пограничных органов федеральной службы безопасности», – добавил Патрушев.
Он подчеркнул, что со стапелей предприятия регулярно сходят транспортные, пассажирские, спасательные, научно-исследовательские и экскурсионные суда для морского и речного флотов, в том числе и суда с энергетическими установками на сжиженном газе.
«Этим завод вносит вклад в укрепление экономического суверенитета страны, совершенствование транспортной доступности и развитие территорий России», – сказал помощник Президента РФ.
Рустам Минниханов, в свою очередь, подчеркнул, что орден «За доблестный труд» является очень высокой наградой для коллектива завода.
«Не многие предприятия в республике имеют такую богатую историю, как Зеленодольский завод имени Горького, который в октябре отметит свое 130-летие», – сказал Раис РТ.
Он заявил, что на всех этапах своего развития предприятие всегда справлялось с поставленными задачами, обеспечивая высокое качество продукции.
«Так было во время Великой Отечественной войны, когда завод строил и ремонтировал боевые корабли. Так было и в послевоенные годы, когда было налажено производство уникальных военных кораблей и гражданских судов», – добавил Минниханов.
По его словам, завод всегда был центром передовой технической мысли, и его всегда отличал высокий уровень профессионализма работников.
«Сегодня завод включен в списки крупнейших стратегически важных для страны предприятий. Здесь ведутся модернизация и обновление производства, строится серия уникальных кораблей и судов, развивается машиностроение. В результате к юбилею завод подходит с внушительными достижениями и большими объемами производств. Большому кораблю – большое плаванье», – заключил Минниханов.