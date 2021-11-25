Зеленодольский завод имени Горького до конца года сдаст шесть кораблей

Зеленодольский завод имени А.М. Горького до конца года сдаст шесть кораблей, заложено еще девять судов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев.

Сумма действующих контрактов составляет 171 млрд рублей.

«Каспийская флотилия Военно-морских сил России на 70% укомплектована кораблями, построенными в Зеленодольске. В то же время стоит задача по увеличению доли гражданских судов. В следующем году она достигнет 15%. Это „Метеоры“, суда на СПГ, морские буксиры и аварийно-спасательные суда», — отметил собеседник агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в конце октября в Зеленодольске прошла закладка спасательного судна MPSV07, спуск на воду запланирован на 2024 год.