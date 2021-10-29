В Зеленодольске прошла закладка спасательного судна

Торжественная церемония закладки корпуса аварийно-спасательного судна проекта MPSV07 состоялась 29 октября на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького».

Слова благодарности за предоставляемые возможности для созидательного труда высказал в своей речи Правительству Республики Татарстан, руководству компании заказчика, администрации Холдинговой компании «Ак Барс» генеральный директор предприятия-судостроителя Александр Филиппов.

Праздником не только для коллектива завода, но и значимым событием для всей промышленности республики назвал закладку нового судна замминпромторга РТ Иван Колчин. Он подчеркнул, что Правительство Татарстана продолжит оказывать всевозможную помощь и поддержку республиканским предприятиям.

В завершение официальной части церемонии высоким гостям было предоставлено почетное право установить памятную закладную доску в основание нового судна.

Многофункциональные аварийно-спасательные суда мощностью 4 МВт проекта MPSV07 предназначены для оказания помощи судам и проведения аварийно-спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде.

В пресс-службе Зеленодольского завода им. А.М. Горького уточнили ИА «Татар-информ», что закладка такого судна на данном предприятии проводится впервые, а спуск на воду запланирован на 2024 год.