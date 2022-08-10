Зеленодольский завод имени Горького отправил десятый МРК «Град» на испытания в Кронштадт

Зеленодольский судостроительный завод имени Горького отправил десятый малый ракетный корабль «Град» на испытания в Кронштадт, сообщает пресс-служба предприятия.

Церемония спуска на воду «Града» состоялась в сентябре прошлого года. Теперь ему предстоит пройти все этапы заводских ходовых и государственных испытаний, после чего он будет передан в состав Военно-морского флота России.

На сегодняшний день девять малых ракетных кораблей проекта 21631 уже несут службу в составе ВМФ России — это «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол», «Серпухов», «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево», «Ингушетия», «Грайворон» и головной «Град Свияжск».