На заводе им. Горького торжественно спустили на воду малый ракетный корабль «Град»
На зеленодольском заводе имени А.М. Горького прошла церемония спуска на воду серийного малого ракетного корабля проекта 21631 под названием «Град». Состоялось традиционное разбитие бутылки шампанского о борт корабля.
«В настоящее время уже девять единиц данного проекта успешно выполняют поставленные задачи в составе ВМФ России», — отмечается на сайте Минобороны РФ.
Также наградили лучших работников завода, внесших значительный вклад в развитие судостроительного производства. От имени главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова зеленодольских корабелов поздравил начальник Управления кораблестроения ВМФ капитан 1-го ранга Ильяс Шигапов.
«Развернутое серийное строительство малых ракетных кораблей проекта 21631 позволило заметно усилить потенциал надводных сил Военно-Морского флота, который сегодня с честью выполняет задачи любой сложности», — было сказано в поздравлении главкома.