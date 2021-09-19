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Ру Тат
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19 сентября 2021  00:10

На заводе им. Горького торжественно спустили на воду малый ракетный корабль «Град»

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На зеленодольском заводе имени А.М. Горького прошла церемония спуска на воду серийного малого ракетного корабля проекта 21631 под названием «Град». Состоялось традиционное разбитие бутылки шампанского о борт корабля.

«В настоящее время уже девять единиц данного проекта успешно выполняют поставленные задачи в составе ВМФ России», — отмечается на сайте Минобороны РФ. 

Также наградили лучших работников завода, внесших значительный вклад в развитие судостроительного производства. От имени главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова зеленодольских корабелов поздравил начальник Управления кораблестроения ВМФ капитан 1-го ранга Ильяс Шигапов. 

«Развернутое серийное строительство малых ракетных кораблей проекта 21631 позволило заметно усилить потенциал надводных сил Военно-Морского флота, который сегодня с честью выполняет задачи любой сложности», — было сказано в поздравлении главкома.

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