Зеленодольский суд отправил в СИЗО педофила, который искал жертв в игре PUBG Mobile

Сегодня в Зеленодольском суде в Татарстане арестовали педофила, который искал жертв в игре PUBG Mobile. Мужчину обвиняют в развратных действиях в отношении двух и более несовершеннолетних.

«Мужчину арестовали на два месяца, до 4 июня 2024 года», – сообщили в пресс-службе суда.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По предварительным данным, геймер из Зеленодольска знакомился со школьниками в мобильной игре, после чего приглашал к себе в гости. Уже находясь дома, 43-летний мужчина совершал в отношении подростков развратные действия сексуального характера.

Как сообщили в Следственном комитете Татарстана, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия», потерпевшими по делу проходят трое малолетних. Мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы.