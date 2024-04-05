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Зеленодольский суд отправил в СИЗО педофила, который искал жертв в игре PUBG Mobile
Сегодня в Зеленодольском суде в Татарстане арестовали педофила, который искал жертв в игре PUBG Mobile. Мужчину обвиняют в развратных действиях в отношении двух и более несовершеннолетних.
«Мужчину арестовали на два месяца, до 4 июня 2024 года», – сообщили в пресс-службе суда.
По предварительным данным, геймер из Зеленодольска знакомился со школьниками в мобильной игре, после чего приглашал к себе в гости. Уже находясь дома, 43-летний мужчина совершал в отношении подростков развратные действия сексуального характера.
Как сообщили в Следственном комитете Татарстана, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия», потерпевшими по делу проходят трое малолетних. Мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы.
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