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В Татарстане задержали педофила, который искал жертв в игре PUBG Mobile
В Татарстане задержали педофила, который искал жертв в игре PUBG Mobile.
По предварительным данным, геймер из Зеленодольска знакомился со школьниками в мобильной игре, после чего приглашал к себе в гости. Уже находясь дома, 43-летний мужчина совершал в отношении подростков развратные действия сексуального характера. На данный момент известно о трех пострадавших.
Как сообщили в Следственном комитете Татарстана, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».
В настоящее время в Зеленодольском суде ему избирают меру пресечения.
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