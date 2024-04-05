В Татарстане задержали педофила, который искал жертв в игре PUBG Mobile.

По предварительным данным, геймер из Зеленодольска знакомился со школьниками в мобильной игре, после чего приглашал к себе в гости. Уже находясь дома, 43-летний мужчина совершал в отношении подростков развратные действия сексуального характера. На данный момент известно о трех пострадавших.

Как сообщили в Следственном комитете Татарстана, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

В настоящее время в Зеленодольском суде ему избирают меру пресечения.