Зеленодольский лицей №1 отпраздновал День знаний на главной сцене города

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов посетили КСК «Авангард», где сегодня состоялась торжественная линейка лицея №1. По итогам минувшего учебного года образовательное учреждение вошло в число 20 лучших школ республики. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Зеленодольского района.

В этом году лицей отмечает 135-й день рождения, свою историю он ведет с основания первой школы в селе Кабачищи. Первый звонок нового учебного года дали ученик 11-го класса Александр Кунгурцев и первоклассница Ассель Ларионова.

«Вот и пришел новый учебный год. Для кого-то он будет первым, и впереди ждет интересная школьная пора. Для кого-то — последним, а впереди взрослая студенческая жизнь, полная самостоятельных решений. Ничего не бойтесь, уверенно идите вперед, ведь рядом с вами любящие родители и мудрые учителя», — поприветствовал лицеистов Михаил Афанасьев.

Здесь же состоялось награждение педагогов образовательного учреждения. За многолетнюю и плодотворную работу в системе образования благодарственными письмами главы Зеленодольского муниципального района отметили заместителя директора по учебной работе Игоря Лебедева, учителя родного языка Лейсан Минуллину, учителя английского языка Ольгу Прокофьеву.

Празднование Дня знаний закончилось исполнением гимна лицея, а затем ученики 11-х классов, для которых этот учебный год станет последним, повели первоклассников на их первый школьный урок.

В этом году в Зеленодольске за парты сядут порядка 18 тысяч ребят, 2225 из которых — первоклассники.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что глава Зеленодольска и министр экономики РТ стали гостями торжественной линейки в химическом лицее.