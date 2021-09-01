Министр экономики РТ и мэр Зеленодольска стали гостями линейки в химическом лицее

Глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев и заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр экономики Мидхат Шагиахметов стали гостями торжественной линейки в химическом лицее в поселке Дубровка. Именно здесь находится лицей-интернат для одаренных детей с углубленным изучением химии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.



«Ребята пригласили главу района на праздник, посвященный Дню знаний. Михаил Афанасьев приглашение принял. Вместе с ним к лицеистам приехал и министр экономики Мидхат Шагиахметов», — отметил источник.





Сейчас в лицее получают образование 172 ученика. С ними работает 21 учитель. В классах учится не более 15 человек. Лицеистом стать непросто — состав учащихся формируется на конкурсной основе. В новом учебном году лицей впервые набрал параллель 6 классов, ранее обучение здесь начиналось с 7-го класса. Дебютантом стал 6-й «А» класс, его классный руководитель — Альфия Тушева, а воспитатель — Фания Хайруллина.



Директор лицея Лилия Ибрашева поделилась с агентством, что новый учебный год начинается на позитивной ноте. «Год начинаем на позитивной ноте, с отличным настроением и успешным заделом на будущее. Ждем новых достижений от наших детей. Накануне лицеисты успешно представили свои проекты на Татарстанском нефтегазохимическом форуме-2021. Также в этом году планируется открытие нового учебного кампуса», — отметила руководитель образовательного учреждения.





Мэр Зеленодольска напутствовал лицеистов. «День знаний — это отправная точка вашего движения к новым горизонтам, к вашему будущему. Ничего не бойтесь, преодолевайте все препятствия на пути к знаниям. Пусть и в дневниках, и в жизни у вас все будет на „отлично“», — сказал градоначальник.

Завершилась торжественная линейка исполнением песни о химическом лицее. Не забыли и про первый звонок в новом учебном году. Его дал президент школьного самоуправления Артур Багавеев.