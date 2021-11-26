Зеленодольские призывники отправились служить в подразделения ВМФ РФ в Севастополь

Фото предоставлено пресс-службой Зеленодольского района РТ

В Зеленодольске состоялась отправка 21 призывника в ряды Российской армии. Восемь молодых людей будут служить в подразделении Военно-Морского Флота Российской Федерации по соглашению между главой Зеленодольского района Михаила Афанасьева и войсковой частью 72165-А дивизиона ракетных кораблей Черноморского флота Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района РТ.

В дальний путь новобранцев провожали первый замруководителя исполкома района Александр Старостин, военком Зеленодольска и Зеленодольского района Рамиль Батршин, гендиректор завода имени Горького Александр Филиппов, представители духовенства, родные и близкие.

Александр Старостин, обращаясь к призывникам, отметил, что на них возлагаются большие надежды.

«Вполне возможно, что проходить службу вы будете именно на кораблях, которые построены в родном Зеленодольске, на заводе имени Горького. Это большая ответственность и честь, с которой Вы будете стоять на защите нашей Родины», — сказал он.

Александр Филиппов от себя лично и от завода вручил новобранцам подарки, отметив, что направление зеленодольцев в подразделения ВМФ страны стало доброй традицией.

Всего в осенний призыв на службу отправятся 139 молодых людей из Зеленодольского района РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Зеленодольский завод имени Горького до конца года сдаст шесть кораблей, заложено еще девять судов.