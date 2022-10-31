Зеленодольские «Метеоры-2020» могут купить Ямал, Якутия и Чувашия

Интерес к приобретению скоростных судов на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор-2020» сейчас проявляют многие регионы страны, в особенности Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия, Красноярский край, Самарская, Ульяновская и Саратовская области, а также Чувашская Республика. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Зеленодольского завода им. А.М. Горького (входит в Судостроительную корпорацию «Ак Барс»).

На предприятии уверены, что «обновление гражданского флота – одна из стратегически важных задач, поставленных государством для предприятий судостроительной отрасли в последние годы. Поэтому, безусловно, у страны есть потребность в новых проектах». Если говорить непосредственно о судах типа «Метеор-2020», то спрос на них будет зависеть от активности и заинтересованности региональных властей в двух направлениях. Первое – обеспечение социально значимых маршрутов, в частности в северных регионах (ХМАО, ЯНАО, Якутия и Красноярский край). Второе – межрегиональные туристические перевозки в регионах, расположенных вдоль крупных водных артерий.

«Строительная программа» по «Метеорам-2020» будет сформирована «с учетом существующей потребности регионов и по результатам участия предприятия в соответствующих конкурсных процедурах на выбор завода-строителя», рассказали «Татар-информу» на заводе имени Горького.

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