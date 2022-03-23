Зеленодольск запустит арт-проект «Город 1000 художников», который планируется развить до республиканского и федерального масштаба. Цель — привлечь художников различного уровня. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе района.

Лучшие 32 работы будут переданы в художественную галерею. Само событие посвящено празднованию 90-летия города. Кроме того, в честь юбилея запланировано более 200 мероприятий в образовательных организациях, учреждениях социально-культурной сферы.

Готовится к реализации проект «Раскрась Зеленодольск», в рамках которого все первоклассники получат в подарок раскраску с видами города и городской историей.

В конце мая запланировано проведение фестиваля творческих коллективов соседних республик: Марий Эл, Чувашии — и Татарстана «Треугольник дружбы».

Также в администрации напомнили, что впервые за 30 лет в год юбилея начато строительство школы для 1224 ученика, ведутся проектные работы по капитальному ремонту Музея историко-культурного наследия и Центра культуры и народного творчества им. Горького. В этом году запланировано открытие Центра культурного развития, который возводится по национальному проекту «Культура».

Помимо этого, Зеленодольск вновь участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Создана рабочая группа, запущено голосование по выбору территории для благоустройства улицы Комарова.

«Несмотря на текущую ситуацию, все наши планы мы постараемся реализовать в полной мере. Из крупных объектов — это однозначно школа в микрорайоне Мирный, включая благоустройство территории и подъездных путей. Мы начали строить поликлинику в Осинове, будут созданы парки в Осинове и Васильеве. Юбилейные мероприятия также остаются в обязательной повестке», — отметил Михаил Афанасьев.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020-м, после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса, их цели были скорректированы.