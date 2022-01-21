Культурный центр в зеленодольском микрорайоне Мирный откроется летом 2022 года

В зеленодольском микрорайоне Мирный продолжается строительство нового Центра культурного развития по национальному проекту «Культура». Его открытие запланировано на лето 2022 года. Об это ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

«Наружные работы все завершены. Сейчас идут внутренние отделочные и инженерные работы. Также запланировано благоустройство территории, которая достаточно обширна», — поделилась подробностями с ИА «Татар-информ» и. о. начальника отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата Совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Сегодня на строящийся объект выехал мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев. Глава отметил, что новый объект создаст новые возможности для талантливой молодежи.

«Здесь необходимо продумать каждый штрих, каждую деталь. Яркий, молодежный, современный — [эти слова] должны стать синонимами будущего Центра Зеленодольска. В нашем городе много талантливых ребят, и появление такого объекта — это новые возможности для роста и развития, за что мы благодарны руководству республики и лично Рустаму Нургалиевичу Минниханову», — отметил Афанасьев.

Планируется, что здесь будет размещен филиал Дома дружбы народов Татарстана, творческие объединения. Общая площадь здания — порядка 1,5 тыс. кв. метров.

Национальный проект «Культура» реализуется с 1 января 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина, как и другие нацпроекты. В его структуру входят три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», а главной задачей является стимулирование и повышение качества и разнообразия культурной жизни в малых городах и поселках страны.