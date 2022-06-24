Зеленодольск продал с торгов еще 5 «полукамушков» и назвал дату аукциона на оставшиеся 11

Фото: Салават Камалетдинов / архив «Татар-информ»

Исполком Зеленодольска на днях реализовал с открытого аукциона, как и заявлял еще в мае, очередные несколько домов исторического квартала «Полукамушки». В июле пройдет следующий аукцион на еще одиннадцать исторических зданий. Об этом «Татар-информу» сообщила помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

К маю два дома квартала уже имели новых собственников, которые также приобрели объекты через аукцион. Город тогда намеревался распродать инвесторам на торгах еще 16 объектов — полукаменных-полудеревянных строений, тех самых «полукамушков» рубежа XIX-XX веков. Новым собственникам предстоит не просто воссоздать здания в историческом облике, но и сделать это в соответствии с утвержденной в 2016 году общей концепцией ревитализации этого достопримечательного квартала.

Фото: © Салават Камалетдинов / архив «Татар-информ»

«Первые дома уже реализованы с торгов собственникам. Да, это будет бизнес, но люди, идущие на такой бизнес, особенные — люди, которым интересна история, которые хотят развивать территорию именно так, как предусматривает концепция», — сказал тогда на показательной экскурсии и встрече с прессой глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

В июне хозяев обрели пять домов квартала «Полукамушки». Причем, согласно схеме, собственники приобретали объекты необязательно рядом с уже имеющими владельцев домами. Владельцев обрели «полукамушки» на Карла Маркса, 27 и 31, а также в Красном Переулке — №5, 9 и 11.

Фото предоставлено исполкомом Зеленодольска

Следующие аукционы состоятся 22 и 25 июля, в каждый из дней они будут проходить в два этапа — стартуя в 9 и 11 часов соответственно.

В 9 утра 22 июля пройдут торги по «полукамушкам» по адресам: Красный Переулок, 4, 7 и 12. Стартовая цена первых двух зданий — 1 млн 212 тыс. рублей, шаг — около 60 тыс. рублей. Дом с адресом Красный Переулок, 12 стартует с торгов по цене 1 186 167 рублей с шагом аукциона 59 309 рублей.

Фото: © Салават Камалетдинов / архив «Татар-информ»

В 11 часов также 22 июля начнутся торги по зданиям с адресами — Красный Переулок, 6, 8, 13 и 15. Стартовая цена домов обозначена в диапазоне от 1 060 738 рублей до 1 213 667 рублей. Шаг аукциона — 53–60 тыс. рублей.

Следующими 25 июля в 9 утра начнутся аукционы по продаже домов с адресами — Карла Маркса, 29 и 33. Их начальная стоимость — 1 142 833 и 1 012 833 рубля соответственно. В 11 часов с аукциона город будет реализовывать дома по адресам: Красный Переулок, 3 и 10. Их стартовая цена — 1 128 500 рублей и 768 667 рублей. Шаг аукциона по первому лоту — 56,5 тысячи рублей, по второму — 38,5 тысячи рублей.

Заявиться на участие в аукционе в качестве покупателя можно до 17.00 19 июля по объектам, выставляемым на торги 22 июля, и до 17.00 20 июля по объектам, которые будут реализовываться 25 июля.