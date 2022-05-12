Зеленодольск анонсировал масштабный аукцион домов исторического квартала «Полукамушки»

В июне стартует масштабный открытый аукцион домов исторического квартала «Полукамушки» в Зеленодольске. С 16-го по 20-е число город планирует распродать инвесторам 16 объектов, так называемых полукаменных строений, тех самых полукамушков рубежа XIX-XX веков: их собственникам предстоит не просто воссоздать в историческом облике, но еще и в соответствии с утвержденной в 2016 году общей концепцией ревитализации этого достопримечательного места. Предстоящие торги анонсировал на встрече с прессой глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«Для Зеленодольска „Полукамушки“ — это сердце нашего города, отсюда город начинался. В этом году исполняется 90 лет с момента присвоения Зеленодольску статуса города. Мы понимаем, что „Полукамушки“ — территория многострадальная, но самое главное, что она сохранена. Спасибо нашим предшественникам за то, что сохранили это наследие и здесь не появились многоэтажки. Что-то утеряно, да, но сам квартал сохранен. Особенно важно, что люди сами желали сохранить этот исторический квартал — активность шла изнутри, она шла от патриотов города. Пусть иногда это были не совсем удобные люди — были разные формы подачи, в том числе и критические. Первые дома уже реализованы с торгов собственникам. Да, это будет бизнес, но люди, идущие на такой бизнес, особенные — люди, которым интересна история, которые хотят развивать территорию именно так, предусматривает концепция», — сказал Афанасьев.

Глава района поблагодарил историка-краеведа, руководителя районного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Георгия Мюллера, которым первым еще в 2013 году поднял тему сохранения исторической застройки «Полукамушки» в Зеленодольске, собрал и опубликовал об этих строениях 1897-1902 годов подробнейшую историческую справку. Это стало толчком ко вниманию СМИ к этому историческому кварталу и активности самих зеленодольцев к спасению застройки.

Квартал «Полукамушки», где и проходила встреча с журналистами, был застроен Волжско-Вишерским франко-русским акционерным обществом для инженеров французского сталелитейного завода. Изначально дома были одноэтажными каменными, но завод так и не запустили, заморозили при царской России. Инженеры разъехались, а уже в советское время, в 1932 году, 26 домов квартала надстроили вторым деревянным этажом — ради уплотнения жилой застройки. Со временем появились здесь и дощатые пристрои. Наследником того французского сталелитейного завода, по словам Миллера, можно считать современный завод «Позис», а жилой квартал, построенный в начале ХХ века, как говорят «без удобств», спустя столетие безнадежно устарел.

18 домов из 26 расселили по программе ветхого жилья. Восемь, по первой линии, в программу не вошли, их основательно обновили за счет республиканского бюджета. Представленная в 2016 году Президенту РТ концепция предполагала сохранить и капитально отремонтировать эти восемь жилых домов, оборудовать в них современные санузлы и проложить в исторический квартал коммуникации. На это потребовалось почти 182 млн рублей. Временно отселенные 118 жильцов вернулись в свои обновленные, но по-прежнему исторические дома в августе 2020 года. Остальные 18 домов «Полукамушков» предполагают продажу их инвесторам для создания в центре Зеленодольска общественно активного многофункционального городского кластера активности с прогулочными пешеходными дорожками и фонтанами.

Эти 18 изначально многоквартирных домов признаны исторически ценными объектами, к тому же расположенными в границах достопримечательного места. Сносу они не подлежат — только капитальному ремонту и реконструкции. До старта программы расселения ветхого жилья здесь проживали 269 человек, их город переселил в современные дома, построенные в Зеленодольском районе Госжилфондом Татарстана.

Первые два дома из 18, предполагаемых к продаже инвесторам, уже реализованы на торгах. Первый в ноябре прошлого года за 604,7 тыс. рублей купил Роман Арефьев. Сейчас дом по улице Красный Переулок, 16 практически готов к размещению в нем новой функции. Как сообщил Афанасьев, собственник планирует организовать здесь детский развивающий центр и офисы. Второй дом в «Полукамушках», соседний, по улице Красный Переулок, 14, купил в январе за 1,2 млн рублей Сергей Казарин, частное лицо. Ждал, когда полностью сойдет снег, на днях с помощью трактора начал уборку территории горевшего за время ожидания инвестора дома.

«Мне понравился вариант приспособления здания — концепция предусматривала здесь организацию хостела-гостиницы. Уже разработан исходный эскизный проект, но он будет дорабатываться под внешний вид фасада здания исторической постройки. Сейчас, конечно, дом в аварийном состоянии. После завершения работ первый этаж останется в том варианте, как есть, а на некапитальные пристрои я хочу получить разрешение на демонтаж и сделать их капитальными. Идет разработка планировки 1 и 2 этажа — чтобы гостям было комфортно было пребывать, отдыхать в Преображенском здании. Приступить к ремонтным работам второго этажа планирую со следующей недели. Какую-то часть работ, возможно, выполню сам, для части может потребоваться подрядчик», — рассказал о планах капитального ремонта исторического дома Казарин.

Помощник Президента РТ Олеся Балтусова отметила, что именно сейчас, когда появились первые реальные инвесторы и взялись за преображение первых домов исторического квартала, хочется и нужно говорить о том, как, для чего реализуются эти объекты с торгов, какими функциями их наделяет современная концепция.

«Важно говорить именно сегодня, что эта концепция состоялась, именно сегодня. На защите в 2016 году здесь же, в „Полукамушках“, мы представляли три варианта концепции Президенту РТ Рустаму Минниханову. Выслушав доклад, который был очень поддержан зеленодольцами, Президент Татарстана одобрил второй вариант. И именно этот же вариант поддерживали сами жители. С 2017 года весь квартал получил статус достопримечательного места: скатность окон, наличники, палисадники, размещение пешеходных связей — все это здесь уникально и подлежит сохранению. А мы за эти почти 10 лет с первой заметки Георгия Мюллера делали поступательные шаги по ревитализации этого квартала», — подчеркнула Олеся Балтусова.

По словам главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева, в интересах самих предпринимателей реализовывать в приобретаемых домах свои проекты как можно быстрее. Так что, по его предположению, уже к концу года в историческом квартале можно будет видеть «в основном завершенные проекты», даже из тех, что только в июне планируется выставить на торги. А в целом квартал, надеется Афанасьев, полностью преобразится года через два-три.

«Мы бы очень этого хотели. И мы видим здесь в большей степени индустрию развлечений, многофункциональный сектор. Право и интересы собственника будем соблюдать в любом случае. Мы видим здесь общественное пространство, где в одном месте будет располагаться все, что нужно горожанам: бульвар, точки питания, места, связанные с гостеприимством (остиницы, хостел), офисы. Очень важно, чтобы каждый дом приобрел своего собственника. Важно, чтобы это были те люди, кому это интересно. И такие люди есть», — резюмировал Михаил Афанасьев, отметив, что один из интересантов из Ростова-на-Дону.