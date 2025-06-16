Зеленодольск планирует возродить фестиваль бардовской песни

В Зеленодольске рассматривают возможность возобновления традиционного фестиваля бардовской песни, который ранее собирал участников со всей России. Об этом на пресс-конференции сообщил замруководителя исполкома Зеленодольского района РТ Динар Нигматуллин.

По словам спикера, запрос на возрождение фестиваля существует как у местных жителей, так и у прежних участников. Новым местом для проведения мероприятия может стать парк «Березовая роща».

«Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы реализуем этот проект», – заверил Нигматуллин.

Фестиваль авторской песни «Айша» проводился в Зеленодольском районе с 1986 по 2005 год (попытка возрождения фестиваля была предпринята в 2008-м).

В 2025 году Зеленодольск продолжает активно развивать культурные инициативы в рамках проекта «Лето в Татарстане», включая как традиционные праздники, так и новые форматы мероприятий.