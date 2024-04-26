Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Зеленодольцы приняли участие в акции по безвозмездной сдачи крови для бойцов СВО
Участники группы «Своих не бросаем», общественная организация «Боевое братство» и активные жители Зеленодольска приняли участие в акции по безвозмездной сдачи крови для участников специальной военной операции.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района, всего сдали кровь десять человек, среди них были жены бойцов СВО и представители предприятий города.
Такую донацию зеленодольцы совершили в третий раз.
Стать донором и помочь людям, которые находятся в критической ситуации, может каждый. Следующая акция планируется в мае. Необходима предварительная запись.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что из поселка Васильево бойцам спецоперации доставлена партия помощи.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»