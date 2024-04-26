Зеленодольцы приняли участие в акции по безвозмездной сдачи крови для бойцов СВО

Участники группы «Своих не бросаем», общественная организация «Боевое братство» и активные жители Зеленодольска приняли участие в акции по безвозмездной сдачи крови для участников специальной военной операции.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района, всего сдали кровь десять человек, среди них были жены бойцов СВО и представители предприятий города.

Такую донацию зеленодольцы совершили в третий раз.

Стать донором и помочь людям, которые находятся в критической ситуации, может каждый. Следующая акция планируется в мае. Необходима предварительная запись.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из поселка Васильево бойцам спецоперации доставлена партия помощи.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону