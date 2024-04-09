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Из поселка Васильево бойцам СВО доставлен гуманитарный груз
Бойцам спецоперации из поселка Васильево Зеленодольского района доставлен гуманитарный груз весом 1,4 тонны. В отправку вошли прибор ночного видения, строительные материалы, автозапчасти, маскировочные сети, одежда, мобильные печи, продукты питания, медикаменты.
Гуманитарную помощь для бойцов собирали при поддержке руководства и трудового коллектива предприятия Мостопоезд-33, Совета ветеранов поселка, Васильевской школа № 2, Центра внешкольной работы, волонтеров и неравнодушных васильевцев. Отправка обошлась примерно на общую сумму 750 тыс. рублей, рассказали «Татар-иинформу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.
Доставили груз до места назначения специалисты Мостопоезда. Он был перевезен на «УАЗе».
Бойцы записали ответное видео с благодарностью. В послании военнослужащий благодарит неравнодушных зеленодолцев за то, что их не забывают. «Победа будет за нами», — говорит он.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото, видео: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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