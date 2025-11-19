«Желаю солдатам здоровья и счастья»: дошкольники Нижнекамска подготовили подарки для СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В детском саду № 60 Нижнекамска прошла акция, в рамках которой воспитанники подготовили подарки для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Дети рисовали открытки и участвовали в мастер-классе по созданию сухого душа – наборов, которые помогают бойцам поддерживать гигиену в полевых условиях.

В одной из групп обычное занятие сменилось творческой мастерской: ребята увлеченно выводили на бумаге звезды, сердечки, флаг России, придумывали сюжеты о солдатах и технике.

«Солдат должен быть сильным и смелым», – делились они. Каждый старался, чтобы его работа пришлась по душе адресатам.

Эта группа детского сада недавно вошла во Всероссийское движение детей и молодежи «Движение Первых». «Одним из направлений движения является патриотизм и историческая память. Мы в пилотной группе стараемся прививать детям любовь к своей стране», – рассказала заместитель заведующей по воспитательной работе Гульнур Сабирзянова.

Параллельно воспитанники другой подготовительной группы осваивали мастер-класс волонтеров объединения «Добрые сердца» и учились собирать сухой душ. Ребятам объяснили, как такой набор помогает в полевых условиях. «Солдат наливает немного воды, губка вспенивается, он моет руки и лицо, а затем вытирается – средство не требует смывания», – пояснила волонтер Наталья Суворова.

Дошкольники с интересом наблюдали, как губка мгновенно превращается в пену, и быстро наполняли пакетики необходимыми компонентами. Всего им удалось собрать около 50 комплектов.

«У меня получился сухой душ, это легко. Я нарисовала сердечко, потому что люблю своего деда – он воевал», – рассказала одна из участниц. «Желаю солдатам здоровья и счастья, чтоб они победили», – добавила воспитанница Элина Мифтахова.

Коллектив детского сада и родители воспитанников уже формируют очередную партию гуманитарной помощи. Рисунки, собранные вещи и комплекты сухого душа отправятся бойцам в начале декабря.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.