«Желаю мирного неба»: боец из Заинска награжден медалью «За отвагу»

Для участника специальной военной операции под позывным Яма 2025 год стал временем сложных испытаний и заслуженных наград.

Недавно заинский боец был отмечен медалью «За отвагу» – одной из самых почетных наград Вооруженных Сил. Летом он получил знак «За штурм».

Яма служит в самых горячих точках СВО, неоднократно был ранен, но продолжает выполнять боевые задачи, оставаясь в строю.

В преддверии Нового года боец поздравил земляков и пожелал благополучия, крепкого здоровья и мирного неба, о котором мечтает вместе со всеми.

Заинцы гордятся своим героем и ждут его возвращения с победой.

Медаль «За отвагу» – государственная награда России, вручаемая за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной.