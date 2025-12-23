«Желаю мирного неба»: боец из Заинска награжден медалью «За отвагу»
Для участника специальной военной операции под позывным Яма 2025 год стал временем сложных испытаний и заслуженных наград.
Недавно заинский боец был отмечен медалью «За отвагу» – одной из самых почетных наград Вооруженных Сил. Летом он получил знак «За штурм».
Яма служит в самых горячих точках СВО, неоднократно был ранен, но продолжает выполнять боевые задачи, оставаясь в строю.
В преддверии Нового года боец поздравил земляков и пожелал благополучия, крепкого здоровья и мирного неба, о котором мечтает вместе со всеми.
Заинцы гордятся своим героем и ждут его возвращения с победой.
Медаль «За отвагу» – государственная награда России, вручаемая за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни.
Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной.
Фото предоставлены бойцом СВО.