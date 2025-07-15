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СВО 15 июля 2025 15:55

Боец с позывным Яма из Заинска награжден знаком «За штурм»

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Боец с позывным Яма из Заинска награжден знаком «За штурм»
Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Участник специальной военной операции, известный под позывным Яма, вернулся в Заинск в краткосрочный отпуск сразу после вручения награды. Ему был вручен знак отличия «За штурм», также он представлен к государственной награде «За Отвагу».

Военнослужащий проходит службу по контракту. За время участия в боевых действиях он получил несколько ранений, однако продолжает выполнять боевые задачи с предельной самоотдачей.

Сдержанный и немногословный, он из тех, кто сегодня находится на самой передовой.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной.

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